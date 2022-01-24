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Gündem İstanbul'da toplu taşımalar çalışmadı vatandaşlar tipide yürümek zorunda kaldı
Gündem

İstanbul'da toplu taşımalar çalışmadı vatandaşlar tipide yürümek zorunda kaldı

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı İstanbul'da da hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul'da araçlar yolda kalırken, toplu taşımadan inen yolcular, yaya olarak yollarına devam etti. Öte yandan Sultangazi'de tramvay çalışmadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 20:36:00 - 2022-01-24 20:47:38

İstanbul’da karla kaplı yolda araçlar yolda kalırken, toplu taşımadan inen vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı. Sultangazi’de de kardan dolayı tramvay çalışmadı.

İstanbul’da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Tipi şeklinde devam eden yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağış İstanbul’un bir çok ilçesinde yolları karla kapladı. Yolda kalan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yolcular yollarına yaya olarak devam etti

Arnavutköy’de araçlar yolda kaldı. Toplu taşımadan inen vatandaşlar yollarına yaya olarak devam etti. Sultangazi’de ise tramvay kar nedeniyle çalışmayınca yolcular evlerine yaya olarak gitmeye çalıştı.

Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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