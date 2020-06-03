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Aktüel

İstanbul’da toplu taşıma araçlarında ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk

1 Haziran itibariyle normalleşmenin başlamasının ardından mesai saati bitiminde toplu taşıma ve bazı duraklarda dikkat çeken yoğunluklar oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 19:18:20 -
İstanbul’da toplu taşıma araçlarında ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk

1 Haziran itibariyle normalleşmenin başlamasının ardından mesai saati bitiminde toplu taşıma ve bazı duraklarda dikkat çeken yoğunluklar oluştu. Metrobüslerde ve duraklarda sosyal mesafenin unutulduğu görüldü.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle insan hareketliliği azalmıştı. 1 Haziran’da normal hayata geçişle birlikte insan hareketliliği gözle görünür oranda artmaya başladı. Mesai saatinin bitimiyle birlikte bazı duraklar ve toplu taşıma araçlarında yoğunluklar oluştu. Duraklara gelen vatandaşlar uzun süre araçlara binmek için beklerken, metrobüs gibi ulaşım araçlarında ise eski günlerini aratmayacak şekilde yoğunluk oluşması dikkat çekti. Metrobüs içerisinde koltuklarda oturmayla ilgili alınan kuralın ihlal edildiğini ve vatandaşların 4 kişilik karşılıklı koltuklarda oturdukları görüldü.

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