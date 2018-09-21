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İstanbul'da toplu taşıma araçları 22 Eylül’de bedava mı?

İETT, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ çerçevesinde İstanbul'da 22 Eylül gününün başladığı gece saat 00.00'dan başlayarak 23.59'a kadar tüm toplum ulaşım araçları yüzde 50 indirimli olacak.

21 Eylül 2018 Cuma 16:51
İstanbul'da toplu taşıma araçları 22 Eylül’de bedava mı?

İETT, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ çerçevesinde İstanbul'da 22 Eylül gününün başladığı gece saat 00.00'dan başlayarak 23.59'a kadar tüm toplum ulaşım araçları yüzde 50 indirimli olacak.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 22 Eylül 2018 Cumartesi günü toplu ulaşım araçlarına tüm gün yüzde 50 indirim yapılacağını açıkladı. Alınan karara göre, İstanbul'da 22 Eylül gününün başladığı gece saat 00.00'dan başlayarak 23.59'a kadar tüm toplum ulaşım araçları yüzde 50 indirimli olacak. Vatandaşlar, yaklaşık 24 saat boyunca; İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım sistemleri; İETT, şehir hatları ve özel deniz toplu taşıma araçları, Metro İstanbul bünyesindeki bütün raylı sistemler ile füniküler, Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsleri'nde yüzde 50 indirimli yolculuk yapabilecek. Aynı karar çerçevesinde, vatandaşlar, sahip oldukları istanbulkart’ı okutmak suretiyle İSPARK tarafından işletilmekte olan "Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri’nden" de yüzde 50 indirimli faydalanabilecek.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 16:51
  1. İstanbul
  2. İBB toplu taşıma araçları 22 Eylül’de bedava mı?

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