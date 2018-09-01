İstanbul'da TOMA devrildi! Yaralı polisler var
İstanbul Zeytinburnu'nda, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'nın devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.01 Eylül 2018 Cumartesi 10:03
Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu'ndan Cevizlibağ yönüne giden TOMA, henüz belirlenemeyen nedenle virajı alamayarak devrildi. Kazada hafif yaralanan 2 polis memuru, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
TOMA'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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