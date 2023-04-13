İstanbul'da TKP/ML'ye yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü TKP/ML faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ü.Y'nin Küçükçekmece'de bir adreste olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Ü.Y'yi Küçükçekmece'deki fırında dolabın içine saklanmış halde bulurken A.H.A, Ö.K. ve Ş.Y.B'yi de yakaladı.

Ü.Y'nin Esenyurt'taki adresinde bomba yapımında kullanılan malzemeler ve 250 gram "TATP" olarak adlandırılan patlayıcı madde, 600 miligram "Başlatıcı" olarak kullanılan hidroklorik asit, bomba imalatında kullanılan 30 gram barut, El Yapımı Patlayıcı (EYP) hazırlanmasında kullanılan 57 adet maytap fitili ve 17 adet tel maytap ile EYP'lerde "Akım Kaynağı" olarak kullanılan elektronik devre ekipmanları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y ile A.H.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ş.Y.B. ve Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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