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İstanbul'da teröre darbe: Gri listeydi yakalandı!

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nca arananlar listesinin gri kategorisinde bulunan M.Ö. ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:39
İstanbul'da teröre darbe: Gri listeydi yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Açılamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu kapsamda, 19 Temmuz günü Sarıyer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin (PSAKD) Gençlik Kolları'na yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü ve İçişleri Bakanlığı'nca aranan teröristler listesinde gri kategoride bulunan M.Ö. adlı şahıs ile yine örgüt içinde faaliyet yürüttüğü ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan adli makamlarca hakkında yakalama kararı bulunan C.D. adlı kişi yakalanmış, aramalarda havai fişek rampası, sapan, ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirilmiştir."

Açıklamada, ele geçirilen ruhsatsız tabancanın, 2'si emniyet mensuplarına yönelik olmak üzere 4 farklı olayda kullanıldığının tespit edildiği, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan adliyeye sevk edilen 2 zanlının tutuklandığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:39
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. Terörle Mücadele Şube Müdürü

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