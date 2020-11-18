İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Sultanbeyli ve Çekmeköy'de belirlenen 13 adreste PKK / KCK'ya operasyon düzenlendi.
Özel harekat polisinin desteğiyle, aynı anda operasyon yapılan adreslerde arama yapıldı, terör örgütüne bağlı olduğu düşünülen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Baskında yapılan aramalarda 3 silah, çok sayıda örgütsel belge, kitap ve dijital malzemeye el konuldu.
Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı.