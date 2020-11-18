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Aktüel İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı
Aktüel

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 08:56:00 -
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Sultanbeyli ve Çekmeköy'de belirlenen 13 adreste PKK / KCK'ya operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisinin desteğiyle, aynı anda operasyon yapılan adreslerde arama yapıldı, terör örgütüne bağlı olduğu düşünülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Baskında yapılan aramalarda 3 silah, çok sayıda örgütsel belge, kitap ve dijital malzemeye el konuldu.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı.

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