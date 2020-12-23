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Aktüel İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:35:09 -
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve İstanbul'a gelerek çeşitli faaliyetlerde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 4 ilçedeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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