  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 zanlı yakalandı
Yerel

İstanbul'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-02 13:28:00 -
İstanbul'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup tarafından Başakşehir'de PKK/KCK terör örgütünü övücü, destekleyici slogan atılıp pankart açılması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayınlar, ruhsatsız tüfek ve 29 mermi ele geçirildi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Tanju Özcan karşılık verdi!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Tanju Özcan karşılık verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başıboş sokak köpekleriyle ilgili çağrısına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan karşılık verdi. Bolu Belediye Meclisi..
Araç sahipleri, yeni otomobil satın almak isteyenler, Opel'den en ucuz teklif: Opel Corsa satış için son rakam paylaşıldı
Ekonomi

Araç sahipleri, yeni otomobil satın almak isteyenler, Opel'den en ucuz teklif: Opel Corsa satış için son rakam paylaşıldı

Sıfır kilometre otomobiller için fiyat açıklandı! Araç satın alma planları yapanları oldukça zor durumda bıraktı. Hatta sıfır kilometre otom..
BM'den Haiti çağrısı gündem olan 'kıyıma' tepkisi: Çocuk, kadın ve tüm insanlığa gelen ölüm tehlikesi!
Dünya

BM'den Haiti çağrısı gündem olan 'kıyıma' tepkisi: Çocuk, kadın ve tüm insanlığa gelen ölüm tehlikesi!

Birleşmiş Milletler (BM)'nin paylaşımı dikkat çekti. Haiti'deki güvenlik durumunun ciddiyetine dikkati çekerek, 'kıyıma' son verilmesi çağrı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23