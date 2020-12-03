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Aktüel İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e operasyon
Aktüel

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e operasyon

Yeniakit Publisher
2020-12-03 00:53:10 -
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, kent genelinde önceden belirlenen şüphelilere ait 16 adrese baskın yaptı.

Özel harekat polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.


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