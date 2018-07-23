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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 43 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 12 ilçede terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:42
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 43 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, DEAŞ'ın çatışma bölgeleri ile irtibatlı ve örgütle iltisaklı sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu değerlendirilen Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) şahıslara yönelik 20 Temmuz'da Küçükçekmece, Beykoz, Sultangazi, Fatih, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde bulunan 15 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 43 şahıs yakalanmıştır" denildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:42
  1. İstanbul
  2. Fatih
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Beykoz
  5. Üsküdar
  6. Sarıyer
  7. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  8. Esenyurt
  9. Zeytinburnu
  10. Tuzla
  11. Küçükçekmece
  12. Sultanbeyli
  13. Pendik
  14. Şişli
  15. Sultangazi

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