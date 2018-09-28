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İstanbul'da terör operasyonu: 10 kişi gözaltında

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK’ya yönelik yaptığı operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.

28 Eylül 2018 Cuma 10:29
İstanbul'da terör operasyonu: 10 kişi gözaltında

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK’ya yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün kırsal kadrosunda bulunan bazı kişilerin yasadışı yollardan giriş yaptığını belirledi. Gece saatlerinde il genelinde bulunan çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Öte yandan şüphelilerin, örgüt adına gençleri sokak eylemleri yapmaya zorlayan, araç yakma ve molotof atma gibi eylemleri yaptıran kişiler olduğu ileri sürüldü.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 10:29
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