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Yerel İstanbul'da taksinin çarptığı bisikletli hastanede hayatını kaybetti
Yerel

İstanbul'da taksinin çarptığı bisikletli hastanede hayatını kaybetti

Arnavutköy'de taksinin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 07:02:00 - 2022-06-06 07:03:05
İstanbul'da taksinin çarptığı bisikletli hastanede hayatını kaybetti

İstanbul Havalimanı'na doğru ilerleyen iki bisiklet kullanıcısından birine girişteki yan yolda 34 THK 25 plakalı taksi çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Murat Albayrak ağır yaralandı. Bu sırada havalimanına giden 2 sürücü, hemşire ve doktor olduklarını belirterek, yaralıya bir süre kalp masajı yaptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan taksi şoförü ise emniyete götürüldü.

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Albayrak'ın cenazesinin, memleketi Samsun'a gönderileceği öğrenildi.

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