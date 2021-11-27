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Ekonomi İstanbul'da taksicilerden yüzde 100 zam talebi
Ekonomi

İstanbul'da taksicilerden yüzde 100 zam talebi

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, akaryakıt, otomobil, oto yedek parça ve işçilik fiyatlarına gelen zamları belirterek Açılış ve indi bindi ücretlerine yüzde 100 zam yapılmasını, kilometre başı ücretlerine de yüzde 60 oranında zam talep ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 11:31:00 -
İstanbul'da taksicilerden yüzde 100 zam talebi

İstanbul'da taksicilerle ilgili tartışmalar uzun süredir devam ediyor. Vatandaşlar; taksi bulamama ve taksi şoförlerinin kötü tavırları nedeniyle yaşadığı sorunları sık sık dile getiriyor.

Taksiciler ise bu sorunların çözümünden önce zam talep ediyor.

Konuyla ilgili açıklama Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan geldi.

Açılış ücretine yüzde 100 zam talebi

Twitter'da gazeteci Sinan Akyüz'ün sohbet odasına katılan Eyüp Aksu, taksi ücretleriyle ilgili şunları söyledi:

"UKOME toplantısı oldu. Açılış ve indi bindi ücretlerine yüzde 100 zam yapılmasını, kilometre başı ücretlerine de yüzde 60 oranında zam talep ettik.

Neden?

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, araç fiyatlarına gelen zamlar, parça fiyatlarına, işçilik fiyatlarına gelen zamların raporunu aldık; biz bu oranlara göre zam istedik.

Bildiğiniz üzere, bu ücretlere geçen sene aralık ayında zam gelmişti. 11 ay oldu.

"Mağdur olduk"

Biz bir yolcuyu 2,5 kilometre götürüyoruz, 14 lira 50 kuruş alıyoruz. Toplu taşımaya göre çok ucuzuz.

Enflasyon oranında mağdur olduk, ezildik."

İstanbul'da mevcut taksi metre ücretleri açılış 5 lira 55 kuruş, kilometre başına 3 lira 44 kuruş, indi-bindi ücreti ise 14 lira 50 kuruş.

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