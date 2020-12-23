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Ekonomi İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretleri ne kadar oldu?
Ekonomi

İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretleri ne kadar oldu?

Son dakika haberine göre, İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı. Peki yeni zamla birlikte İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretleri ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:51:00 - 2020-12-23 14:53:27
İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi dolmuş, taksi ücretlerine zam yaptı. İstanbul'da taksimetre açılışı 5 liradan 5.55 liraya yükseldi. Kilometre başı ücret ise 3.10 liradan 3.45 liraya çıktı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı.

2020 yılının son UKOME toplantısının en önemli gündem maddeleri minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifleri oldu. Minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi. En kısa mesafenin 2.50'den 2.75'e, en uzun mesafenin 3.70 TL'den 4 TL'ye çıkması önerildi. Sektör temsilcileri zamları düşük bularak taksi ücretlerine yüzde 20, minibüs ücretlerine de yüzde 13 zam yapılıp indi-bindi ücretinin 3 TL olmasını istediler. Yüzde 11 zam teklifi UKOME toplantısında oy çokluğu ile kabul edildi. Taksi açılış ücreti 5 TL'den 5.55 TL'ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5.75 TL'den 6.38 TL'ye, lüks taksilerde 8.50 TL'den 9.44 TL'ye çıkarıldı.

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