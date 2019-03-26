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İstanbul'da ''Sürüngenler Çetesi'' yakalandı

İstanbul'da kendilerine "sürüngenler çetesi" adını verdikleriöğrenilen, hırsızlık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

26 Mart 2019 Salı 12:15
İstanbul'da ''Sürüngenler Çetesi'' yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Güngören, Küçükçekmece, Esenler, Bayrampaşa ve Bağcılar'daki iş yerlerinden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Yaklaşık 1,5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Zeytinburnu, Esenler, Güngören ve Bağcılar'daki adreslere 23 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Yıldırım B'nin (33) de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yakaladı.

''Sürüngenler Çetesi'' ismiyle gezdiler

Tanınmamak için maske, atkı ve bere ile yüzlerini kapattıkları, iş yerlerini soymadan önce taksiyle keşif yaptıkları belirlenen şüphelilerin, iş yerlerinin kasalarını patlatarak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Olaylarda çalıntı, plakasız araçlar kullandıkları, iş yerlerinin alarm kablolarını kestikleri, güvenlik kameralarına yakalanmamak için iş yerlerinin içerisine sürünerek girdikleri ve bu yüzden kendilerine "sürüngenler çetesi" adını verdikleri öğrenildi.

Geçen yıldan bu yana 14 iş yerinden yaklaşık 3 milyon 500 bin lira çaldıkları ileri sürülen şüphelilerin, lüks marka araca bindikleri ve rezidanslarda yaşadıkları da belirlendi.

Bu arada, İstanbul ve Bolu'daki "hırsızlık" suçlarından 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 4 yıldır sahte kimlik kullanan Yıldırım B'nin, tanınmamak için burun estetiği, göz çevresine dolgu ve dişlerinde düzeltme yaptırdığı, saç ektirdiği öğrenildi.

Yıldırım B'nin yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığı ifade edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakıldı, 7'si adliyeye sevk edildi.

 

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:15
  1. Bolu
  2. sürüngenler çetesi
  3. Bayrampaşa
  4. Esenler
  5. Bağcılar
  6. İstanbul
  7. Zeytinburnu

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