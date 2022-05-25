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Gündem İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! Gözaltılar var
Gündem

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! Gözaltılar var

İstanbul'da aralarında husumet bulunan iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 14:09:00 -
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını Selahattin Ş. ve Ali A'nın yaptığı iki suç örgütünün Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun işletilmesi ve devriyle ilgili husumet yaşadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, son bir ayda karşılıklı kasten yaralama, tehdit ve hakaret olaylarına karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, biri kurusu 6 tabanca, pompalı tüfek ve 76 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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