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Gündem İstanbul’da su kesintisi mi olacak?
Gündem

İstanbul’da su kesintisi mi olacak?

Kuraklık özellikle İstanbul için depremden daha büyük bir felaket. İklimler değişti, yağmurlar asıl yağması gereken zamanda yağmıyor. İstanbul’un acil kar yağışına ve zamanında yağan yağmurlara ihtiyacı var. İstanbul’da alarm zillerini çaldığı barajlar ancak bu şeklide dolabilir. Kandilli Rasathanesinden İstanbul’da su için son dakika teklifi geldi. Peki İstanbul’da kuraklığın önüne geçmek için su kesintisi mi olacak? İstanbul’da su kesintisi mi olacak? İstanbul’da su kesintisi mi var?

Yeniakit Publisher
2020-12-18 09:19:00 - 2020-12-18 09:19:45
İstanbul’da su kesintisi mi olacak?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'u bekleyen kuraklık için uyardı. Adil Tek, İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike" olduğunu ifade ederek, İstanbul’un kar yağışına, daha sakin ve zamanında yağan yağmurlara ihtiyacı olduğunu barajların sadece bu şekilde dolabileceğini söyledi.

İstanbul’da su kesintisi mi olacak?

İnsanlarda kuraklık ve su kıtlığı bilincinin hala oluşmadığına vurgu yapan Adil Tek, “Türkiye’de çok sayıda deprem olmasına rağmen gerçek deprem bilinci 1999’dan sonra oluştu. İnsanlar yaşamadan asla gerçek farkındalığa sahip olmuyor. İstanbul’u bekleyen su kıtlığı tehlikesi için de acil olarak günlük 2 saati aşmayacak şekilde sembolik su kesintilerinin yapılması şart. Başka türlü insanların tüketim alışkanlıkları değişmeyecek. Sembolik kesintiler bu konuda davranışları değiştirecek” ifadelerini kullandı.

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