Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı önemli bir mücadele veriyor. Salgından korunmanın en etkili yolu maske, mesafe ve hijyen üçlüsü. Aşı ve ilaç çalışmaları sürerken bilim insanları sonbahar ve kış aylarının bir hayli zorlu geçeceğini belirtiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise İstanbul’da vakaların yüzde 50 arttığını geçtiğimiz günlerde belirtmişti. İstanbul’da salgının kontrol altına alınması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibi beş gün boyunca mega kentte çalışmalarını sürdürecek. Bilim Kurulu Toplantısı da 28 Ekim Çarşamba günü İstanbul’da yapılacak. Peki, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?

İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İstanbul’da vakaların bir hayli artmasında maske ve mesafe kurallarına riayet edilmemesi etkili oluyor. Uzmanlar vatandaşları sonbahar ve kış aylarında daha da dikkatli olmaya davet ediyor. Doktorlar nisan ve mayıs aylarından daha yoğun bir sürecin kendilerini beklediğini sık sık vurguluyor.

Bilik Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara il bazında kısıtlamaların uygulanabileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Kara, “Büyük olasılıkla diyorum çünkü yeni rakamlar yarın değerlendirip, konuşulacaktır. Yeni önlemlere gerek olup olmadığı ve son dönemde elde edilen bilgiler konuşulacak. Havanın soğuması Avrupa'da biraz daha erken oluyoruz. İnsanların içeriye girmesi biraz daha erken oluyor. Dikkat edecek olursak, Avrupa'daki ülkelerde ciddi bir vaka artışı var. Böyle olunca biz ne yapabiliriz onlar değerlendirilecek. Onlardan aldığımız örneklere göre Türkiye'de neler yapabiliriz, hep beraber konuşacağız. Özelikle Avrupa'daki vaka artışı ile erken dönemde hastalanan kişilerin bazılarının tekrar virüsü alabildiklerini ve tekrar hastalanabildiklerini görüyoruz. O nedenle de hastalığı geçirmiş olmanın, koruyucu olmadığının vurgusunu tekrar yaparak, bizim tüm önlemleri tekrar tekrar hep birlikte hastalığı geçirsek de geçirmesek de uymamız gerekiyor. Yeni önlemler de olabilir, rakamlara göre, gidişata göre konuşulacaktır" ifadelerini kullandı.