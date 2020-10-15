2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından pek çok alanda kısıtlamalara gidildi. Vakaların kontrol altına alınmasıyla 11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz’da normalleşme adımları atıldı. Sonbaharla birlikte vakaların artış göstermesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklamasında İstanbul’da vakaların yüzde 50 arttığını söyledi. Peki, kısıtlamalar gelecek mi?

İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Fahrettin Koca sonbaharla birlikte vakalarda bir artış olabileceğini belirtti. Koca açıklamalarında kısıtlamanın söz konusu olmadığını vurguladı. Sağlık Bakanı Koca, “Biz özellikle şu an kısıtlama anlamında herhangi bir tedbiri düşünmüyoruz ama bu dönemde özellikle sahada yaygın şekilde filyasyon ekiplerimizi daha da arttırdık. Geçen hafta İstanbul'da Koordinasyon Toplantısı yaptıktan sonra daha da arttırmış olduk. Sahadaki filyasyon ekipleriyle birlikte temaslarını özellikle tespit edip erken dönemde izole etmeyi ve filyasyon süresi ile temasları tespit etme süresi de İstanbul'da 7-7,5 saatlere düşmüş oldu. Şu an hastane yatışlarında ciddi bir artışın, vaka sayısının artışıyla birlikte olmadığını görüyoruz. Bu anlamda yatışlarda doluluk oranlarında bir sorun olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. O nedenle bu dönemde bulaşmayı önlemek için maske kullanımını ve mesafenin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara da mümkün mertebe girilmemesi gerektiğini ve o kalabalık ortamları da oluşturmamak anlamında önemli olduğunu görüyoruz” dedi.