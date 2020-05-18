  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Büyüme için çalışmaya devam edeceğiz”

Sosyal mesafeli dijital destek

Avrupa'nın en genci Türkiye

Türkiye Kovid-19'la mücadele performansıyla dünya ortalamasına fark attı

1 milyon yazılımcı için eğitim seferberliği
için kalan
Aktüel

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:35:12 -
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün drone ile yapılan denetimlerde Aydos Ormanları bölgesinde bulunan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 17.00 sıralarında Aydos Ormanları bölgesinde insansız hava aracıyla yapılan kontroller sırasında ağaçlık alan içerisinde park halinde bir araç ve 2 kişiyi tespit etti.

Olay yerine giden motosikletli polis timleri 2 kişiye Hıfzıssıhha Kanunundan 3 bin 180'er lira ceza kesti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı