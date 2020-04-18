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Aktüel

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması denetimi gece sürüyor

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ili kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması denetlemeleri gündüz saatlerinden başladı.

2020-04-18 01:27:42 -
İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması denetimi gece sürüyor

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ili kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması denetlemeleri gündüz saatlerinden başladı. Kısıtlama kapsamında İstanbul’da yapılan denetimler gece boyu devam ediyor.


Çin’nin Wuhan kentinde çıkan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak’ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, 20 Nisan Pazartesi saat 00.00’a kadar büyükşehir statüsündeki 30 büyükşehir ile Zonguldak ili sınırlarında uygulanacak.



Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulama İstanbul’da gündüz saatlerinden itibaren başlamıştı. Başlayan uygulama gece saatlerinde sürüyor. Beşiktaş Meydan, Karaköy Meydan, Zincirlikuyu, Sütlüce Kavşağı gibi merkezi yerlerde gece boyu denetimlerin süreceği öğrenildi.

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