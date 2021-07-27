İstanbul'da silahlı saldırı: Ölüler var
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde silahlı kişiler, husumetli oldukları bir gruba saldırıda bulundu. Olayda 3 kişi ölürken, 1 kişi ise yaralandı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Örnektepe Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında silahlı bir grup, husumetli oldukları kişilere kurşun yağdırdı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Zanlılar olay sonrası kaçtı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.