  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Asya ülkesinden Rusya kararı: Gerek duymuyoruz
2 ülke imzayı attı! Tam 39 milyon dolar
Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının yayınlanacağı kanal açıklandı
Alişan'dan duygulandıran paylaşım
Gündem İstanbul'da silahlı saldırı: Ölüler var
Gündem

İstanbul'da silahlı saldırı: Ölüler var

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde silahlı kişiler, husumetli oldukları bir gruba saldırıda bulundu. Olayda 3 kişi ölürken, 1 kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 14:53:00 -
İstanbul'da silahlı saldırı: Ölüler var

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Örnektepe Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında silahlı bir grup, husumetli oldukları kişilere kurşun yağdırdı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Zanlılar olay sonrası kaçtı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay