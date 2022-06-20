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Yerel İstanbul'da silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü!
Yerel

İstanbul'da silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 23:21:00 - 2022-06-20 23:38:53

Büyükçekmece’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece Mimaroba’da bir kafe önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu.

2 kişi yaralandı

Kavganın sebebi henüz bilinmezken, olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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