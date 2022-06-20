İstanbul'da silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü!
İstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece Mimaroba’da bir kafe önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu.
2 kişi yaralandı
Kavganın sebebi henüz bilinmezken, olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.