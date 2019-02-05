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İstanbul'da silahlı çatışma! Polis harekete geçti

İstanbul Şişli'de lüks bir cipte bulunan şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.

05 Şubat 2019 Salı 17:06
İstanbul'da silahlı çatışma! Polis harekete geçti

İstanbul Şişli'de lüks bir cipte bulunan şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:06
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