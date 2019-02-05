İstanbul'da silahlı çatışma! Polis harekete geçti İstanbul Şişli'de lüks bir cipte bulunan şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.

İstanbul Şişli'de lüks bir cipte bulunan şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Ayrıntılar Geliyor...

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