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Aktüel

İstanbul'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 02:17:38 -
İstanbul'da silahla vurulan 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde silahla vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Atikali Mahallesi Keskin Dede Çıkmazı'ndaki bir boş bahçede yaralı 2 kişinin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan incelemede, Hasan Arı ve Erdem Gökcen'in silahla ateş edilmesi sonucu yaralandıkları belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde boş mermi kovanı bulamayan polis ekipleri, yaralıların nerede ve kim ya da kimler tarafından vurulduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

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