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Aktüel

İstanbul'da şiddetli yağış! Doludan korkan vatandaşlar böyle önlem aldı

İstanbul'da birden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dolu ihtimalini göz önünde bulunduran vatandaşlar, üst geçitlerin altına saklanarak kendilerini ve araçlarını korumaya aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:49:00 - 2020-06-18 13:09:43
İstanbul'da şiddetli yağış! Doludan korkan vatandaşlar böyle önlem aldı

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde Kartal'da etkili olan yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan otomobil ve motosikletler yağıştan korunmak bir üst geçidin altına sığındı. Olası dolu riskine karşı otomobilini battaniyeyle korumaya çalışanlar da vardı.

Üst geçidin altında bekleyen Osman Ardıç, "Doluya karşı önlem aldım. Anında yakaladı. Kaçacak bir yer bulamadık. Mecbur buraya sığındık. Bir taraftan da battaniye ile korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Yafşağın Oğlu

Şerefsiz niye yayınlamıyon lan doğru dürüst yorumları
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