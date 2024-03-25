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Yaşam İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oldu!
Yaşam

İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oldu!

Yeniakit Publisher
2024-03-25 13:42:00 -

İstanbul'un pek çok ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yollar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış ve fırtına olabileceğine yönelik uyarılarda bulunmuştu. Uyarıların ardından Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Yapılan uyarıları dikkate almayan vatandaşlar sağanak yağışın başlamasıyla birlikte sırılsıklam oldu. Bazı vatandaşların yağmurdan koşarak korunmaya çalıştığı görüldü. Yağışların gün içinde aralıklarla etkili olabileceği kaydedildi.

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