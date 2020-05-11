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Aktüel

İstanbul'da sıcaklık hafta boyunca artacak

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:42:35 -
İstanbul'da sıcaklık hafta boyunca artacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sıcaklığın hafta boyunca artarak, 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede yer alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da hafta boyunca yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, çarşamba günü kuzeyli rüzgarlarla beraber bir günlük kısa süreli bir serinlemenin dışında, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı, bölge genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

İstanbul'da ise bir hafta boyunca yağış görüleceği tahmin edilmezken havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklığın çarşamba günü bir günlük serinleme dışında, hafta boyunca artacağı ve 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.



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