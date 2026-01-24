Ateşkes iddialarına Şam'dan cevap! Fransa'nın iddiası havada kaldı

Suriye'de 4 günlük ateşkes bugün akşam saatlerinde sona eriyor. Fransız Haber Ajansı AFP, Suriye hükümeti ve terör örgütü YPG/SDG arasındaki ateşkesin 1 aya kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti.

ATEŞKES UZATILDI İDDİASI

AFP ateşkesin bir ay uzatıldığını iddia etti. Salı günü Şam yönetimi ile YPG/SDG, dört günlük bir ateşkes üzerinde anlaşmıştı. Bu süreçte hükümet güçleri kuzeydoğudaki bir Kürt kalesine takviye birlikler göndermişti.

Şam'daki diplomatik bir kaynak, cumartesi akşamı sona erecek ateşkesin "en fazla bir ay süreyle uzatılacağını" söyledi.

ŞAM YALANLADI

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'ndan bir kaynak, SANA'ya yaptığı açıklamada, SDG ile süren sürenin uzatıldığına dair dolaşan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı: YPG ile 4 günlük ateşkesin uzatıldığı iddiaları asılsız

Suriye Dışişleri Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin uzatıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan bir kaynak, Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye’ye yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG ile belirlenen sürenin uzatıldığı yönünde dolaşıma sokulan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu yönde aktarılan iddiaların aslı yoktur." ifadelerini kullandı.

Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat doğrultusunda ilan edilen 4 günlük ateşkesin 20 Ocak’ta Türkiye saatiyle 20.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.

Terör örgütü YPG de ateşkese bağlı kalındığını öne süren bir açıklama yapmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA’da yayımlanan açıklamada ise hükümet ile terör örgütü YPG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı belirtilmiş, örgütün işgal ettiği bölgelerin entegrasyonuna yönelik ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerin yürütülmesi amacıyla YPG’ye 4 günlük süre tanındığı kaydedilmişti.

HASEKE'YE YOĞUN SEVKİYAT

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke cephe hattında tansiyon giderek yükseliyor. Suriye ordusunun bölgeye gerçekleştirdiği yoğun sevkiyatın ardından Haseke tamamen çember altına alınmış durumda.

HASEKE ÇEMBERE ALINDI: ELLER TETİKTE

Bölgedeki askeri hareketliliği yerinde takip eden A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Suriye ordusu bu noktaya yoğun bir sevkiyat gerçekleştirdi, Haseke şu an tamamen çember içerisine alınmış durumda" ifadelerini kullandı. Haseke'nin kırsalında, merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik noktada askerlerin her an tetikte beklediğini belirten Geçgel, namluların YPG'li teröristlerin mevzilerine doğrultulduğunu ve ordunun harekat için talimat beklediğini aktardı.

TERÖRİSTLER ADIM ATMADI

Akşam saatlerinde bölgedeki dengelerin değişebileceğine dikkat çekilirken Mehmet Geçgel, "Akşam saatlerinde ateşkes ve mutabakatın süresi sona erecek, ancak teröristler tarafından şu ana kadar sahaya yansıyan olumlu bir adım atılmadı" sözleriyle sahadaki tıkanıklığı ifade etti. Terör örgütünün mutabakat şartlarına uymadığı gibi saldırılarını da artırdığı vurgulandı.

KAMİKAZE DRONLAR VE ROKETLİ SALDIRILAR

Bölgede çatışmaların yer yer şiddetlendiğini belirten Geçgel, "Teröristler kamikaze dron saldırıları ve roketlerle Suriye ordusunu hedef alıyor, ordu ise bu saldırılara anında karşılık veriyor" ifadelerini kullandı. Suriye ordusunun sadece Haseke çevresini değil, aynı zamanda Ayn el-Arab ve Sırrin hattındaki terör hedeflerini de ateş altına aldığı bildirildi. Terör örgütünün sivillere yönelik saldırılarla bölgedeki aşiretleri kışkırtmaya çalıştığı da gelen bilgiler arasında.

RAKKA VE DEYRİZOR İŞGALDEN KURTARILDI

Suriye ordusu 44 saatte Rakka ve Deyrizor'u terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtardı. Haseke ve Ayn el Arab bölgesi için de çatışmalar sürerken YPG/SDG entegrasyonu kabul etti ve Şam ile anlaştı.