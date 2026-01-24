  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemalistlerin “özgürlük” diye savunduğu alkol belası nelere sebebiyet veriyor! Polisler canlarını son anda kurtardı '36 suç kaydı olan biri dışardaysa hepimiz içerdeyiz demektir!' Ateşkes iddialarına Şam'dan cevap! Fransa'nın iddiası havada kaldı Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede Alo ilaç yok hattı Suriyeliler gitsin mi sorusuna ezber bozan cevap! Önce Türk kimlikli Monşerler, Siyonist ve Sabatayist Yahudiler gitsin. Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 şampiyonu ilan etti İsrail aşığı sahte alimin oğlu bakın nerede ortaya çıktı: Kürtlere ‘PKK’ saflarında savaşıp ölün’ diyordu Evinde gümüş olan soluğu kuyumcuda alıyor! Cuma gününü yüzde 7.70 artışla kapattı Suriye’deki gelişmeler İngilizleri üzdü! Haritası çizilen Türkiye’den Harita çizen Türkiye’ye Milyonların yüreğine su serpen haber nihayet geldi! Bakan Bayraktar’dan o iddialara tokat gibi cevap!
Aktüel Çocukların gözü önünde köpeği…
Aktüel

Çocukların gözü önünde köpeği…

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Çocukların gözü önünde köpeği…

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde vatandaşlar tarafından bakılan ’Paşa’ isimli köpeği, çocukların gözü önünde öldüren şahıs hakkında ’Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde vatandaşlar tarafından bakılan ’Paşa’ isimli köpeği, çocukların gözü önünde öldüren şahıs hakkında ’Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
Manisa’nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin baktığı "Paşa" isimli köpeğin, çocukların gözü önünde plastik kutu içerisinde başı ezilerek ve tekmelenerek öldürülmesine ilişkin olayda, güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerinde inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede tespit edilen E.K. isimli şahıs hakkında, ’Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23