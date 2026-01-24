Kayıp adam 14 gün sonra ormanda bulundu

  • İSTANBUL
Yerel

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 10 Ocak’tan bu yana kayıp olarak aranan 43 yaşındaki Şakir Şunka, arama çalışmalarının 14’üncü gününde ormandaki bir evde sağ bulundu.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde günlerdir haber alınamayan klima tamircisi Şakir Şunka’dan sevindiren haber geldi.

 

Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesi'nde oturan ve klima tamiri yapan Şakir Şunka, 10 Ocak'ta 48 F 6834 plakalı hafif ticari aracıyla evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları, çevrede yaptığı aramada Şunka'ya ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şakir Şunka için arama çalışma başlattı. Şunka'ya ait araç 21 Ocak'ta Bayır Mahallesi yakınlarındaki Orulca Tepesi mevkisinde terk edilmiş halde bulundu.

 

Ormandaki bir evde bulundu

Şunka'nın bulunması için yaklaşık 150 kişilik ekip oluşturuldu. Dron destekli yürütülen arama çalışmalarına; jandarma asayiş ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) üyeleri katıldı. Şunka, arama çalışmalarının 14'üncü gününde Gökbel Mahallesi yakınlarındaki ormandaki bir evde sağ olarak bulundu. Şunka'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

