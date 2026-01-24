  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Suriye'deki gelişmeler İngilizleri üzdü! Haritası çizilen Türkiye'den Harita çizen Türkiye'ye
Gündem

Suriye'deki gelişmeler İngilizleri üzdü! Haritası çizilen Türkiye'den Harita çizen Türkiye'ye

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya

Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı olan ve "SDG" maskesiyle bölgeyi işgal eden terör yapılanması, meşru Suriye ordusunun pençesinde can çekişiyor. 16 Ocak’ta Fırat’ın batısında başlayan ve nehrin doğusuna sıçrayan temizlik harekâtı, Bir zamanlar bölgenin haritasını çizen İngiliz efendilerini telaşa düşürdü. Bölgedeki aşiretlerin de Suriye ordusuna omuz vermesiyle bozguna uğrayan teröristlerin feryadı, Londra’daki BBC koridorlarından yankılanıyor.

100 yıl önce Ortadoğu’da haritaları cetvelle çizen İngilizlerin varisi BBC, terör örgütü YPG/SDG’nin yaşadığı hezimeti haritalarla dramatize ederek servis etti.

 

 Yüz Yıllık Planlar Çöpe Gidiyor!

Türkiye'nin Suriye'deki kararlı güvenlik politikaları ve bölgedeki yerli unsurların uyanışıyla köşeye sıkışan İngiliz yayın kuruluşu, "SDG’nin elinde ne kaldı?" başlıklarıyla adeta terör örgütü için yas bülteni yayımladı.

Anlaşma mı, Teslimiyet mi? Teröristler Köşeye Sıkıştı

Şam yönetimi ile terör örgütü arasında varılan "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması", aslında örgütün bölgedeki işgalinin son bulması anlamına geliyor. Anlaşma uyarınca;

  • Rakka ve Deyrizor tamamen terör unsurlarından temizlenecek.
  • Haseke’deki kamu binaları yeniden devletin kontrolüne geçecek.
  • En önemlisi; sınır kapıları, petrol kuyuları ve enerji kaynakları terör örgütünün değil, merkezi otoritenin elinde olacak.

Terörün "Kanton" Hayali Suya Düştü

Teröristlerin bir silahlı yapı olarak değil, ancak bireysel olarak güvenlik güçlerine katılabileceği maddesi, sözde "özerklik" ve "kanton" hayallerine indirilen en büyük darbe oldu. Sahada bazı maddelere direnmeye çalışan terör unsurları ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar sürerken, İngiliz medyasının bu "dramatik" hali, bölgedeki emperyalist planların nasıl çöktüğünün en açık kanıtı olarak kayıtlara geçti.

hasel

Suriye temizleniyor.Haydut ABD de suriyeden çıkıyor.Daha doğrusu çıkmak zorunda kaldı.Etraf temizleniyor.İRAN konusu var.Beni endişelendiren İran konusu.Büyük savaş gelecekse;buradan başlayacak.

İbrahim

Hakan fidan dış siyesette Türkiye nin gururudur keşke Mehmet şimşek te emekliyi gariban yapmasaydı
