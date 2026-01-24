Suriye’deki gelişmeler İngilizleri üzdü! Haritası çizilen Türkiye’den Harita çizen Türkiye’ye

100 yıl önce Ortadoğu’da haritaları cetvelle çizen İngilizlerin varisi BBC, terör örgütü YPG/SDG’nin yaşadığı hezimeti haritalarla dramatize ederek servis etti.

Yüz Yıllık Planlar Çöpe Gidiyor!

Türkiye'nin Suriye'deki kararlı güvenlik politikaları ve bölgedeki yerli unsurların uyanışıyla köşeye sıkışan İngiliz yayın kuruluşu, "SDG’nin elinde ne kaldı?" başlıklarıyla adeta terör örgütü için yas bülteni yayımladı.

Anlaşma mı, Teslimiyet mi? Teröristler Köşeye Sıkıştı

Şam yönetimi ile terör örgütü arasında varılan "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması", aslında örgütün bölgedeki işgalinin son bulması anlamına geliyor. Anlaşma uyarınca;

Rakka ve Deyrizor tamamen terör unsurlarından temizlenecek.

tamamen terör unsurlarından temizlenecek. Haseke’deki kamu binaları yeniden devletin kontrolüne geçecek.

kamu binaları yeniden devletin kontrolüne geçecek. En önemlisi; sınır kapıları, petrol kuyuları ve enerji kaynakları terör örgütünün değil, merkezi otoritenin elinde olacak.

Terörün "Kanton" Hayali Suya Düştü

Teröristlerin bir silahlı yapı olarak değil, ancak bireysel olarak güvenlik güçlerine katılabileceği maddesi, sözde "özerklik" ve "kanton" hayallerine indirilen en büyük darbe oldu. Sahada bazı maddelere direnmeye çalışan terör unsurları ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar sürerken, İngiliz medyasının bu "dramatik" hali, bölgedeki emperyalist planların nasıl çöktüğünün en açık kanıtı olarak kayıtlara geçti.