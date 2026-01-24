Bulgaristan'ın Müslüman köyünde binlerce yıllık 'Gelina' düğün geleneği sürüyor

Bu bulgunun, düğün ritüelinin tarihsel sürekliliğine işaret ettiğini belirten Maşeva, "Geçmişi gizemlerle dolu bu gelenek, bugün dünyada yalnızca Ribnovo'da yaşatılıyor." dedi. Ribnovo Kültür Evi'nin ikinci katında, düğünlerin tanıtımı amacıyla oluşturulan müze bölümünün kapılarını AA'ya açan Maşeva, kadınların ön planda olduğu düğün geleneğini adım adım anlattı. "Gelina" odaklı, asla değişmeyen bir gelenek Köyde Türkçe konuşulmamasına rağmen gelinin düğün boyunca gelina olarak adlandırıldığını aktaran Maşeva, üç gün süren düğünlerin her aşamasında gelinin merkezde yer aldığını anlattı. "Bu hafta sonu köyde doğup büyüyen gelinamız Saniye Pitareva, Şumnu'dan gelen Türk kökenli damadımız Ahmed Hasan ile evlenecek." diyen Maşeva, kış döneminde köyde toplam dokuz düğün planlandığını kaydetti. Uzun yıllardır İngiltere'de çalışan Hasan ile Ribnovo'da eczanesi bulunan Pitareva'nın düğünü için haftalar öncesinden yoğun hazırlıklar yapıldığını belirten Maşeva, şöyle konuştu: "Halkımız çalışkandır. Düğünlerin oldukça masraflı olması nedeniyle erkekler yıl boyunca çalışır. Köylülerin büyük bölümü inşaat sektöründe, hem yurt içinde hem de yurt dışında para kazanır. Kazançlarını köye getirerek yatırıma dönüştürürler. Ribnovo köyü de bu sayede gelişir ve refah içinde yaşar." Kına gecesi ve çeyiz sunumu Maşeva, Ribnovo'da düğünlerin cuma günü kına geleneğiyle başladığını vurgulayarak, "Damadın annesi kına hazırlayarak gelinin evine götürür. Gelinin avuç içleri ve parmak uçlarına kına yakılır." dedi. Kına yakma törenine yalnızca kadınların katıldığını dile getiren Maşeva, köy halkının ise meydanda toplanarak saatlerce halay çekip eğlendiğini anlattı. Maşeva, yine cuma günü köyün bir sokağında gelinin ailesinin hazırladığı ve damadın da katkı sunduğu çeyizlerin sergilendiğini ve herkesin görebileceği şekilde dizildiğini ifade etti. Bu dizimin zaman zaman 100 metreye kadar uzandığını belirten Maşeva, çeyizin el yapımı örtüler, battaniyeler, örme çetikler, nevresimler ve kıyafetlerin yanı sıra beyaz eşyalar, televizyon, fırın, ocak gibi elektronik ev aletleri ve bazı mobilya türlerinden oluştuğunu anlattı. Maşeva, köyde düğünlerin üç gün üç gece sürdüğünü ve Ribnovolu kadınların bu süre boyunca kutlamalar esnasında kendi elleriyle işledikleri yöresel kıyafetlerini giydiklerini vurgulayarak, "Düğünlerde yerel halk ve köye gelen misafirler birlikte yemek ikramlarından tadarken, akşam boyunca canlı müzik eşliğinde halaylar çekilir." dedi. Börek şöleni Maşeva, Ribnovo'da düğünler sırasında köyde yaşayan nişanlı çiftlerin de börek gönderme geleneğini sürdürdüğünü anlattı. Hazır bir düğün varken, nişanlı çiftlerin birbirlerine yüzün üzerinde börek tepsisi gönderdiğini söyleyen Maşeva, "Bugün bir çiftimizin kız tarafı, erkek tarafına tam 150 tepsi börek gönderecek. Kadınlar, tepsilerle kızın evinden erkek evine kadar yürüyerek yol kenarında bekleyen herkese börek ikram edecek." diye konuştu. "Gelina"nın yüzünün boyanması Maşeva, gelinin yüzünün düğünün 3. günü akşam saatlerinde boyandığını belirterek, "Gelinin yüzüne beyaz krem sürülür, ardından rengarenk payetlerle süslenir. Yerel inanca göre yüzü beyaza boyanan gelina, evli bir kadın olarak yeniden doğar." şeklinde konuştu.