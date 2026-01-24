  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beyaz Saray'ın resmi hesabı paylaştı! Katil Amerika’nın bitmek bilmeyen iştahı! Gazze çamur ve soğuğa terk edildi! Gültekin yine bombaladı! CHP kendi elleriyle kendilerini çukura atıyorlar! Ana muhalefet liderisin, işine bak! Takıntılı eski sevgili Gözde’yi hayattan kopardı: Pusu kurdu, kovaladı, kurşun yağdırdı Tel Aviv'de büyük panik: Türkiye bizi kuşatacak AK Parti’den Özel’in skandal ‘Suriye’ açıklamasına tepki: Meseleyi yine yarım anlamış! Dolandırıcıların yeni hedefi yatırımcılar Marka ve patent tuzağı Gök deliniyor, fırtına kapıda! Meteoroloji'den kritik uyarı: Mecbur kalmadıkça dışarı adımınızı atmayın! ABD gemiyi havaya uçurdu! Görüntüler yayınlandı Din maskeli ihanet! Sözde “şeyh”ler PKK/SDG’ye dua kuyruğuna girdi
Gündem Kemalistlerin “özgürlük” diye savunduğu alkol belası nelere sebebiyet veriyor! Polisler canlarını son anda kurtardı
Gündem

Kemalistlerin “özgürlük” diye savunduğu alkol belası nelere sebebiyet veriyor! Polisler canlarını son anda kurtardı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Esenyurt’ta 1.35 promil alkollü sürücünün polislere çarpmaya kalkıp trafikte dehşet saçması, alkolün “özgürlük” diye pazarlanmasının nasıl bir toplumsal tehdide dönüştüğünü gözler önüne serdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in rakıya indirim vaadi ise bu tablonun siyasal ayağını bir kez daha tartışmaya açtı.

Olay, 23 Ocak Cuma günü saat 01.00 sıralarında Esenyurt D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim ve takip çalışmaları sırasında, Avcılar yönünden Edirne istikametine doğru makas atarak ilerleyen araca dur ihtarında bulunuldu.

POLİSLERİ EZMEYE KALKTI

Seyir halindeki araç Esenyurt bölgesinde durakladığı sırada, ekip aracından inen polis memuruna üstüne doğru aracı sürdü. Şüpheli araçla yeniden kaçmaya başladı. Kaçışı engellemek amacıyla polis memuru tarafından aracın lastiğine bir el ateş edildi. Şüpheli araçla D-100 Karayolu'ndan ayrılarak Esenyurt bölgesinde drift attığı, sesli ve ışıklı ikazlara rağmen kaçışın sürdürdüğü, ardından da yeniden D-100’e bağlanarak Beylikdüzü yönüne kaçtığı tespit edildi.

 

1.35 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Devam eden takip sırasında araç, Beylikdüzü bölgesinde yoğun trafiğin bulunduğu bir alanda kontrollü şekilde durduruldu. Şüpheli araçtan inmemek için görevli polise direndi. Araçtan indirilen sürücü gözaltına alındı. A.O. olduğu belirleyen şüphelinin yapılan ölçümünde 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi.

67 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, HAPSİ BOYLADI

Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddeleri kapsamında toplam 67 bin 93 TL idari para cezası yazıldı.

 

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli A.O. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüphelinin poliste ‘kasten yaralama’ ve ‘yağma’ ile ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

ÖZGÜRLÜK DİYE DAYATTIKLARI REZİLLİK

Olay, alkolün başta kemalistler olmak üzere seküler kesimin “özgürlük” söylemleriyle meşrulaştırılmasının toplum güvenliğini nasıl tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Direksiyon başında alkol alan sürücünün hem polis ekiplerinin hem de vatandaşların canını hiçe saydığı görüldü

RAKIYA İNDİRİM VAADİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, iktidar olmaları halinde rakıya indirim yapılacağını açıklaması yeniden tartışma konusu oldu. Yaşanan olay, alkolü teşvik eden politik söylemlerin trafik güvenliği ve kamu düzeni açısından doğurabileceği tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi.

İsmail Saymaz, Meral Akşener ve Şirin Payzın dahil epeyce Kemalistin davasına SP'li Kamalak'ın oğlu bakıyormuş
İsmail Saymaz, Meral Akşener ve Şirin Payzın dahil epeyce Kemalistin davasına SP'li Kamalak'ın oğlu bakıyormuş

Aktüel

İsmail Saymaz, Meral Akşener ve Şirin Payzın dahil epeyce Kemalistin davasına SP'li Kamalak'ın oğlu bakıyormuş

Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!
Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!

Gündem

Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!

'Kadın da kadın’ diyen Kemalistler neredeydi? Zina rezaletinin dünü ve bugünü
'Kadın da kadın’ diyen Kemalistler neredeydi? Zina rezaletinin dünü ve bugünü

Gündem

'Kadın da kadın’ diyen Kemalistler neredeydi? Zina rezaletinin dünü ve bugünü

İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!
İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!

Gündem

İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!

Irkçı Kemalist hesaplar İsrail'e çalışıyormuş: Altay Cem Meriç'ten 'beşinci kol' ifşası!
Irkçı Kemalist hesaplar İsrail'e çalışıyormuş: Altay Cem Meriç'ten 'beşinci kol' ifşası!

Aktüel

Irkçı Kemalist hesaplar İsrail'e çalışıyormuş: Altay Cem Meriç'ten 'beşinci kol' ifşası!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

OSMAN AYDIN

Alkol hiç bir zaman özgürluk değildir bilakis kötüluklerin anasidır hastaliķtır kişinin iradesini elinden alır her yer duź gorunur toz pembe olur neticesi kazaylan yaralamaya sebeb yada olüme sebebit verir bunları savunsnlarda gencligin katili olur ulkeye zarar verir bir ulkenin gencliği uyuşuk oldugu zaman işte o zaman leş kargaları ulkeyi paylaşmak için üşüşürler vatan diye bir şey ortada kalmaz gençlerimizi korumsmiz lazım

YILMAZ DURMUŞ

Her yerde her zaman belirtildiği üzere Alkollü içkiler şişede durduğu gibi durmuyor. Allah'ın en kıymetli nimeti olan aklını başından alan bir meret, amma CHP'liler için öyle değil, hatta CHP genel başkanı Özgür Özel'in Tekirdağ'da verdiği müjde de iktidar olduklarında rakının fiyatını düşüreceklerini beyan ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu bile akşamcı milletvekillerini uyarmıştı, sarhoş sarhoş kafalardan çektiği eziyetleri, ancak kimin umrunda kafaları dumanlamadan en azından çakır keyif olmadan hiç bir işe başlayamıyorlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23