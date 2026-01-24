Kemalistlerin “özgürlük” diye savunduğu alkol belası nelere sebebiyet veriyor! Polisler canlarını son anda kurtardı

Olay, 23 Ocak Cuma günü saat 01.00 sıralarında Esenyurt D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim ve takip çalışmaları sırasında, Avcılar yönünden Edirne istikametine doğru makas atarak ilerleyen araca dur ihtarında bulunuldu.

POLİSLERİ EZMEYE KALKTI

Seyir halindeki araç Esenyurt bölgesinde durakladığı sırada, ekip aracından inen polis memuruna üstüne doğru aracı sürdü. Şüpheli araçla yeniden kaçmaya başladı. Kaçışı engellemek amacıyla polis memuru tarafından aracın lastiğine bir el ateş edildi. Şüpheli araçla D-100 Karayolu'ndan ayrılarak Esenyurt bölgesinde drift attığı, sesli ve ışıklı ikazlara rağmen kaçışın sürdürdüğü, ardından da yeniden D-100’e bağlanarak Beylikdüzü yönüne kaçtığı tespit edildi.

1.35 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Devam eden takip sırasında araç, Beylikdüzü bölgesinde yoğun trafiğin bulunduğu bir alanda kontrollü şekilde durduruldu. Şüpheli araçtan inmemek için görevli polise direndi. Araçtan indirilen sürücü gözaltına alındı. A.O. olduğu belirleyen şüphelinin yapılan ölçümünde 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi.

67 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, HAPSİ BOYLADI

Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddeleri kapsamında toplam 67 bin 93 TL idari para cezası yazıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli A.O. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüphelinin poliste ‘kasten yaralama’ ve ‘yağma’ ile ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

ÖZGÜRLÜK DİYE DAYATTIKLARI REZİLLİK

Olay, alkolün başta kemalistler olmak üzere seküler kesimin “özgürlük” söylemleriyle meşrulaştırılmasının toplum güvenliğini nasıl tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Direksiyon başında alkol alan sürücünün hem polis ekiplerinin hem de vatandaşların canını hiçe saydığı görüldü

RAKIYA İNDİRİM VAADİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, iktidar olmaları halinde rakıya indirim yapılacağını açıklaması yeniden tartışma konusu oldu. Yaşanan olay, alkolü teşvik eden politik söylemlerin trafik güvenliği ve kamu düzeni açısından doğurabileceği tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi.