Hakan Fidan'dan dikkat çeken sözler: İsrail, İran'a saldırı hazırlığında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir canlı yayında İran'daki protestolara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, halkın ekonomik sorunlara karşı gösterdiği tepkilerin, rejime yönelik bir karşı duruş gibi sunulmasının doğru bir analiz olmayacağını vurguladı.

"İsrail'in İran'a saldırı arayışında"

Hakan Fidan "İran olarak umarım bir yol bulurlar. Özellikle İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğunun emareleri de yok değil. O da var" ifadelerini kullandı.