SON DAKİKA
Spor Galatasaray'da Barış Alper depremi
Spor

Galatasaray'da Barış Alper depremi

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Barış Alper depremi

Galatasaray'da cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaraylı futbolcu Barış Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük’e konuk olurken, sarı-kırmızılılarda sarı kart ceza sınırında 4 futbolcu yer alıyordu.

Aslan’da; Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş, sınırda olan futbolculardı.

Müsabakanın 68. dakikasında sarı kart gören Barış Alper, cezalı duruma düştü. Barış Alper Yılmaz, ligin 19. haftasında RAMS Park’ta oynayacakları Kayserispor karşısında cezasından dolayı oynayamayacak.

