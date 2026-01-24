Evinde gümüş olan soluğu kuyumcuda alıyor! Cuma gününü yüzde 7.70 artışla kapattı

Cuma gününü yüzde 7.70 artışla kapatan gram gümüş 144 TL'yi gördü. 2025 yılında rekorlara imza atan gümüş yükselişini bu sene de sürdürüyor. Uzmanlara göre gümüş fiyatları yükselmeye devam edecek. Bir zaman yüzüne bile bakılmayan gümüşün yükselişi evinde gümüş eşyası olanları da harekete geçirdi.

Gümüş yüzünü, şamdanı, vazosu, tepsisi olan soluğu gümüşçüde aldı. Yeni trend 'gümüş eritme' oldu.

Fiyatlar 10 bin-70 bin arasında değişiyor.

Esnaf Ferhat Bukin, 70 yıllık bir tepsinin fiyatının 120 bin TL olduğunu ifade etti. Vatandaşların gümüş eşyalarını para çevirmek istediğini belirten Bukin, “10 bin liradan başlıyor. 70 bin liraya kadar gidiyor. Gramına ve işçiliğine göre değişiklik gösteriyor” dedi.

Öte yandan esnaf, vatandaşların ihtiyaçtan dolayı veya has gümüş yatırımı için eşyalarını sattığını da kaydetti.

