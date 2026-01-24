  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Aydın Büyük Menderes'in bereketiyle, zeytiniyle, inciriyle Türkiye'nin yüz akı şehirlerinden biridir. Aydın'ın bizim gönlümüzde müstesna bir yeri vardır. Bu güzel şehirde olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Bugün bir kez daha efeler şehri, Adnan Menderes'in şehri olduğunuzu gösterdiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin güveninizi boşa çıkarmamanın çabası içerisindeyiz. Gece gündüz çalışıyoruz.

Devletimizin tüm kurumları Aydın'ı daha da kalkındırmanın mücadelesini veriyor. Bugün toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları sizinle buluşturuyoruz.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

