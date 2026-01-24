Türkiye kararı: Dev şirket Temu Türkiye'ye 'yurtdışı' kapılarını kapattı! Satışları durduruldu

Temu'nun Türkiye'den çekilmediği ancak operasyonunu daralttığı görüldü. Şirket şu an için sadece yerel depo stokları (Türkiye içinden gönderilen ürünler) üzerinden satış yapmaya devam ediyor. Ancak bu durum, platformun en büyük alametifarikası olan "ürün çeşitliliği"ni ve "fiyat avantajını" ortadan kaldırmış durumda. Artık Temu'da, herhangi bir yerli pazar yerinden farksız fiyatlar ve sınırlı seçenekler yer alıyor. Temu'nun bu ani "fren" kararında, sadece gümrük mevzuatı değil, hukuki baskılar da etkili oldu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu, haksız rekabet iddiaları üzerine Temu'nun İstanbul'daki ofisine sürpriz bir baskın düzenlemiş, şirket bilgisayarlarına ve dijital verilerine el koymuştu. Uzmanlar, hem gümrükteki maliyet artışı hem de devletin sıkı markajı nedeniyle AliExpress ve Shein gibi diğer devlerin de benzer kısıtlamalara gidebileceğini belirtiyor. Yurtdışından gelen 30 Euro altı paketler artık "ticari ithalat" muamelesi görebilir. Gümrük müşavirliği ücretleri ve tam vergilendirme, 5 dolarlık bir ürünün astarını yüzünden pahalıya getirecek. Bireysel kullanıcının "Çin'den ucuza getirtme" dönemi fiilen kapanacak.