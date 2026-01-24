  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye kararı: Dev şirket Temu Türkiye'ye 'yurtdışı' kapılarını kapattı! Satışları durduruldu Bulgaristan'ın Müslüman köyünde binlerce yıllık 'Gelina' düğün geleneği sürüyor Üç bitki: Migren tedavisinde kullanılan doğal reçete! Dikkat etmemiz gerekenler! ABD hükümeti en büyük petrol sahası için 'müdahale' planı yapıyor! Şok plana bakın başladılar Başlarında büyük bir dert var: Türkiye'ye binlerce km mesafedeki ülke Bayraktar TB2 SİHA'ya talip oldu Diyarbakır'da korku dolu gece
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Türkiye kararı: Dev şirket Temu Türkiye'ye 'yurtdışı' kapılarını kapattı! Satışları durduruldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye kararı: Dev şirket Temu Türkiye'ye 'yurtdışı' kapılarını kapattı! Satışları durduruldu

Çinli e-ticaret devi Temu, türkiye ile ilgili önemli bir karara imza attı. Temu'da bir devir sona erdi. Temu, Türkiye'ye yönelik yurtdışı (Çin'den direkt) satışları durduruldu.

1
#1
Foto - Türkiye kararı: Dev şirket Temu Türkiye'ye 'yurtdışı' kapılarını kapattı! Satışları durduruldu

Türkiye'de e-ticaret dengelerini altüst eden, "bedavadan biraz pahalı" ürünleriyle milyonlarca vatandaşın telefonuna giren Temu'da bir devir sona erdi.

#2
Foto - Türkiye kararı: Dev şirket Temu Türkiye'ye 'yurtdışı' kapılarını kapattı! Satışları durduruldu

karar'a göre Ticaret Bakanlığı'nın aldığı radikal kararla, 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren 30 Euro altındaki ürünlere uygulanan "basitleştirilmiş gümrük prosedürü"nün kaldırılacağının duyurulması, sektörde deprem etkisi yarattı. Bu karar, bireysel ithalatın önünü fiilen tıkarken, ilk ve en sert tepki Çinli dev Temu'dan geldi.

#3
Foto - Türkiye kararı: Dev şirket Temu Türkiye'ye 'yurtdışı' kapılarını kapattı! Satışları durduruldu

Yeni düzenleme ile birlikte gümrükteki "hızlı geçiş" ve "düşük vergi" avantajını kaybeden Temu, Türkiye pazarındaki stratejisini tamamen değiştirdi. Platform, Türkiye'deki kullanıcılar için "Yurtdışı Gönderim" (Global) segmentini devre dışı bıraktı. Kullanıcılar artık siteye veya uygulamaya girdiklerinde, Çin'den gelen o binlerce çeşit ucuz ürünü göremiyor ve sipariş veremiyor.

#4
Foto - Türkiye kararı: Dev şirket Temu Türkiye'ye 'yurtdışı' kapılarını kapattı! Satışları durduruldu

Temu'nun Türkiye'den çekilmediği ancak operasyonunu daralttığı görüldü. Şirket şu an için sadece yerel depo stokları (Türkiye içinden gönderilen ürünler) üzerinden satış yapmaya devam ediyor. Ancak bu durum, platformun en büyük alametifarikası olan "ürün çeşitliliği"ni ve "fiyat avantajını" ortadan kaldırmış durumda. Artık Temu'da, herhangi bir yerli pazar yerinden farksız fiyatlar ve sınırlı seçenekler yer alıyor. Temu'nun bu ani "fren" kararında, sadece gümrük mevzuatı değil, hukuki baskılar da etkili oldu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu, haksız rekabet iddiaları üzerine Temu'nun İstanbul'daki ofisine sürpriz bir baskın düzenlemiş, şirket bilgisayarlarına ve dijital verilerine el koymuştu. Uzmanlar, hem gümrükteki maliyet artışı hem de devletin sıkı markajı nedeniyle AliExpress ve Shein gibi diğer devlerin de benzer kısıtlamalara gidebileceğini belirtiyor. Yurtdışından gelen 30 Euro altı paketler artık "ticari ithalat" muamelesi görebilir. Gümrük müşavirliği ücretleri ve tam vergilendirme, 5 dolarlık bir ürünün astarını yüzünden pahalıya getirecek. Bireysel kullanıcının "Çin'den ucuza getirtme" dönemi fiilen kapanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bende sandim uygur kardeşlerimize destek icin

Karar aldik hayırlısı o gunler de gelir biz goremeyiz belki....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları
Gündem

TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları

Emekli Albay Orkun Özeller’in aylar önce katıldığı bir televizyon programında Suriye ve terör örgütü yapılanmaları üzerine yaptığı skandal a..
İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın İsrail'in uykusunu kaçırdı
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın İsrail'in uykusunu kaçırdı

MİT Başkanı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir..
Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?
Gündem

Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?

Mütedeyyin insanların yoğun olarak yaşadığı Başakşehir'de, hastane yönetimine sızan birkaç densizin işi midir, yoksa çok daha derin bir skan..
Sıcak saatler! Rusya vuruldu
Dünya

Sıcak saatler! Rusya vuruldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde sivillere yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı.
Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi
Gündem

Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi

Balıkesir'de meydana gelen deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıke..
ABD, İran'a müdahale eder mi? Hakan Fidan'dan flaş sözler! Türkiye - AB ilişkileri...
Gündem

ABD, İran'a müdahale eder mi? Hakan Fidan'dan flaş sözler! Türkiye - AB ilişkileri...

"On the Record" programında gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti zihniyet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23