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İstanbul'da sıcak hava bunalttı

İstanbul'da aşırı sıcaklar vatandaşları bunalttı. Hava sıcaklığının 33,8 dereceye çıktığı şehirde sıcak havadan bunalan vatandaşlar gölge alanlara sığındı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:37
İstanbul'da sıcak hava bunalttı

Hava sıcaklığının 33,8 dereceye çıktığı İstanbul'da, sıcak havadan bunalan vatandaşlar, park, kafe ve sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar, sıcak havada parklarda vakit geçirirken, bazıları da oltalarıyla balık tutmayı tercih etti.

Taksim Meydanı'nda gezen bazı turistler de sıcaktan korunmak için şemsiyeleriyle İstiklal Caddesi'nde dolaşmaya devam etti. Bazı kişiler de Cumhuriyet Anıtı önündeki gölgelikte oturarak, sıcak havadan korunmaya çalıştı.

Vatandaşlar ve turistler, bunaltıcı sıcaktan korunabilmek için ağaçların gölgesinde, çimenlerde, banklarda oturarak ve uzanarak vakit geçirdi.

Çocuklar da çocuk parkında ebeveynlerinin gözetiminde doyasıya eğlendi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:37
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