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Gündem İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin lira yardım ödemesi yapılacak
Gündem

İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin lira yardım ödemesi yapılacak

Yeniakit Publisher
2023-09-06 12:11:00 -
İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin lira yardım ödemesi yapılacak

Bakan Yerlikaya tarafından X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bulundu.

İSTANBUL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere, hane başına toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacağını açıkladı.

Bakan Yerlikaya tarafından X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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