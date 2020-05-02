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Aktüel

İstanbul'da şehit yakınına doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-02 17:52:21 -
İstanbul'da şehit yakınına doğum günü sürprizi

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da şehit yakını Hilmican Küçükkılıç'a doğum günü sürprizi yapıldı.

Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi'nde oturan ve 2016'da Hakkari'de şehit olan Yılmaz Gündüz'ün yakını Hilmican Küçükkılıç'ın doğum günü olması sebebiyle polis ekipleri tarafından ziyaret planlandı.

Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel ve İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Küçükkılıç'ı ziyaret ederek hediye verdiler.

Ziyarette, ailenin ramazan ayı da tebrik edildi.



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