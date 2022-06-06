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Yerel İstanbul'da sahte ilaç operasyonu
Yerel

İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

Gaziosmanpaşa'da vücut geliştirmek için kullanılan hormon ilaçları üretip, sattığı tespit edilen bir şüphelinin ev ve iş yerine yapılan baskında, 14 milyon TL değerinde çok sayıda hormon ilacı ele geçirildi. Şüpheli, tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 14:14:00 - 2022-06-06 15:06:56
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Gaziosmanpaşa'da M.C. isimli şüphelinin, vücut geliştirmek için kullanılan ilaçlardan steroid ve testosteron türevli hormon ilaçları üreterek, sattığı ihbarıyla çalışma başlattı.

Şüpheliye ait lüks rezidans dairesi ile bir depoya baskın düzenleyen polis, aramalarda 14 milyon TL değerinde, farklı markalara ait 26 bin hap, 42 bin ilaç kutusu, 885 bin hologram, 26 bin prospektüs, 110 bin ilaç etiketi ve bu ilaçları paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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