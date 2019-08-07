0553 313 94 23

İstanbul’da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

İstanbul polisi kiralık villaya düzenlenen operasyonda yakalanan bin 401 adet kaçak ve sahte içkiyi, 10 bin 264 adet boş içki şişesini, 6 ton 670 litre metil alkolü sergiledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:13
İstanbul’da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

İstanbul polisi kiralık villaya düzenlenen operasyonda yakalanan bin 401 adet kaçak ve sahte içkiyi, 10 bin 264 adet boş içki şişesini, 6 ton 670 litre metil alkolü sergiledi. Zehir tacirlerinin saf etil alkol olarak satılan şişelerin içine metil alkol doldurdukları ve hava yolu şirketlerinin ismini kullanarak sahte içkileri satışa sunduklarını belirledi.


İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçak ve sahte içki nedeniyle vatandaşların hayatını kaybettiği, kalıcı sağlık problemleri yaşadığı olayları önlemek amacıyla operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında bin 401 adet kaçak ve sahte içki, 10 bin 264 adet boş içki şişesi, 6 ton 670 litre metil alkol, 8 bin 547 adet alkollü içki şişesi kapağı, 68 bin 662 adet alkollü içki şişesi etiketi, 5 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 25 bin adet sahte yabancı menşeli bandrol, 4 litre anason yağı, marka basım makineleri, havalı kompresörler, çok sayıda alkol imalat malzemesi ve 1 adet kapalı kasa kamyonet ele geçirildi.Ele geçirilenler sergilendi.


Düzenlenen operasyonda üzerinde saf etil alkol yazan şişelerin içine metil alkol doldurulduğu belirlendi. Ayrıca, hava yolu şirketlerinin alkol satışı bulunmamasına rağmen sahte içki şişelerine yapıştırılmak üzere şirket isimlerinin yazılı olduğu etiketler ele geçirildi.


Şüphelilerin yakalanmamak için lüks villaları kiraladıkları ve villaları alkol imalathanesine çevirdikleri öğrenildi. Operasyonlar neticesinde 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:13
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı
    1. FETÖ’den devralınan hastane hizmete..
    2. Rockwell Automation'ın Türkiye'deki..
    3. Dışişleri Bakanlığı: "(İsrail'in Batı..
    4. Dolarda düşüş devam ediyor! Son 4 ayın..
    5. İki bakanlık ’Gönüllülük Alanında İş..
    6. Yangında mahsur kalan öğrenci, demir..
    7. Selçuklu bayrama hazır
    8. Malatya POMEM’de mezuniyet heyecanı
    9. Avustralya-NATO arasında ortaklık..
    10. Bitlis POMEM’de mezuniyet töreni
    11. Mamak’ta yaz konserleri sona erdi
    12. Kostas Mitroglou'na İtalya Serie A'dan..
    13. Kurban yakalama timi bayrama..
    14. GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını
    15. Afgan kralının kızının yeğenini..
    16. Başkan Günel; “Kuşadası turizmine..
    17. Turizm kenti Marmaris’te asırlar önce..
    18. Yeni Malatyaspor, Partizan maçının..
    19. Göç İdaresinden İstanbul’dan..
    20. Trabzon ve Şanlıurfalı girişimci..
    21. Malatya İdmanyurdu Cuma Nasır ile..
    22. Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılıyor mu?..
    23. Hamileyken adet kanaması görülür mü?
    24. Üzüm üreticilerine salkım güvesi..
    25. Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1..
    26. Hindu toplumundan Pakistan meclisine..
    27. Ticari takside 12 düzensiz göçmen..
    28. Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat
    29. Türkiye 3.çeyrekte gaza basacak
    30. Süleyman Demirel'in ilk otomobili..
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"