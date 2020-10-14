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Aktüel İstanbul'da sahte içki operasyonu
Aktüel

İstanbul'da sahte içki operasyonu

Operasyonlarda yaklaşık 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi - 7 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:54:57 -
İstanbul'da sahte içki operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sahte içki satışı ve imalatına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Avcılar'da 6 ton, Başakşehir'de 7 ton, diğer ilçelerde de 2 ton olmak üzere yaklaşık 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Bazı malzemelerin kozmetik kutularında veya üzerinde "dikkat kırılır" ibaresi bulunan kutularda saklandığı görüldü.

Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen malzemeler, müdürlüğün deposunda basına gösterildi.

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