  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da "Sağlık için hepimiz için" denetimleri
Aktüel

İstanbul'da "Sağlık için hepimiz için" denetimleri

Vali Ali Yerlikaya: - "Sahil bantları, park, piknik alanları ve mesire yerlerinde 1206 denetim yapıldı. 82 idari işlem uygulandı"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:47:06 -
İstanbul'da "Sağlık için hepimiz için" denetimleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte gerçekleştirilen "Sağlık için hepimiz için" denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı iletide, İstanbul'da 21-22 ve 23 Ağustos'ta yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, "Sağlık için hepimiz için denetimleri kapsamında sahil bantları, park, piknik alanları ve mesire yerlerinde 1206 denetim yapıldı. 82 idari işlem uygulandı. Nikah ve düğün yerlerinde 1409 denetim yapıldı. 8 işlem idari işlem uygulandı." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!
Dünya

Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bölgede ordu kurma kararı aldıklarını duyurdu.
İlk kez konuştu! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan doğal gaz açıklaması
Gündem

İlk kez konuştu! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan doğal gaz açıklaması

Doğal gaz keşfi ile ilgili 5 gün boyunca adeta sessizliğe gömülen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu’nun doğal gaz ..
Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı
Gündem

Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı

Türkiye'nin bölgede giderek yükselen gücü ve etkisi dünya basınında endişeyle karşılandı. Savunma sanayinde büyük bir ivme yakalayarak şahla..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı