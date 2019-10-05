İstanbul'da sağanak yağış Esenyurt'u birbirine kattı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Esenyurt'ta hayatı altüst etti. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, Esenyurt'ta bir iş yerinin sular altında kalmasına, bir kamyonet de kayganlaşan yol nedeniyle tarlaya uçmasına neden oldu.

Dükkana inince sular altında kaldığını gördü

Esenyurt’ta gece saatlerinde bastıran yağmur nedeniyle bir ayakkabı dükkanını, su bastı. İşyeri sahibi, dükkana gelerek suları tahliye etmeye çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından yağmurlu hava gece saatlerinde İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Yağışlı havayla birlikte bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan ayakkabıcı dükkanı da yağmur nedeniyle sular altında kaldı. İşyerinin üst katında oturan sahibi ise, şiddetli yağmurun başladığını görünce dükkanını kontrol etmek istedi. Aşağıya inen işyeri sahibi, dükkanının sular altında kaldığını görünce itfaiyeden yardım istedi. Ekiplerin gelme süresi içerisinde, sahibi kendi imkanlarıyla işyerindeki suları dışarıya atmaya çalıştı. Ayakkabıları zarar gören işyerinin sahibinin dükkandaki suları çıkartma çalışmaları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarlaya uçan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Esenyurt’ta bir kamyonet sürücünün yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 03,00 sıralarında Esenyurt Haramidere Tem Bağlantı Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VG 9853 plakalı Kamyonetin sürücüsü yolda ilerlediği sırada yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamyonet üzerinde inceleme yaparken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.