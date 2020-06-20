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Aktüel

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-20 00:21:05 -
İstanbul'da sağanak etkili oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde kısa süreli şiddetli yağış etkili oldu.

Bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti.

Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana arterlerde yağış nedeniyle yer yer yoğunluk gözlendi.

Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Kartal ve Çekmeköy'de bazı ana yollarda su birikintisi oluştu.

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