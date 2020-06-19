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Aktüel

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:31:28 -
İstanbul'da sağanak etkili oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

Yağmur sebebiyle yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu. Seyir halindeki bazı motosiklet sürücüleri de üst geçitlerin altında yağmurun dinmesini bekledi.

Bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.


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